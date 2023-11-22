Эксклюзив 22 ноября 2023, 00:51 «Зажигала сердца». Знакомый рассказал о погибшей в зоне СВО актрисе Меньших Знакомый погибшей в Донбассе актрисы Меньших заявил, что она зажигала сердца Freepik

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Российская актриса Полина Меньших стала жертвой обстрела во время выступления в Донбассе. Знакомый артистки Сергей Анохин рассказал «360», что она всегда была преданна своему делу.

«Мы с Полиной не были друзьями, просто приятные в общении друг другу люди. Но что всегда выделяло ее среди множества других, это абсолютная преданность своему делу. Это давало ей необычайную силу зажигать сердца людей и создавать что-то новое, до этого не существовавшее», — сказал он.

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По его словам, при жизни актриса смогла очень многих вдохновить искусством и поддержать.

«Я верю, что те, кого она научила, смогут продолжить ее дело, и сохранить ее наследие», — добавил Анохин.

Он принес соболезнования близким, друзьям и ученикам Полины Меньших.

По данным СМИ, Меньших приехала с концертом в Старобешево. Выступление приурочили ко Дню ракетных войск и артиллерии. Политтехнолог Платон Маматов в своем Telegram-канале уточнил, что при атаке 19 ноября украинские военные использовали HIMARS. Один из снарядов разбил гримерку с артистами и сцену.