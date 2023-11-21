Происшествия 21 ноября 2023, 21:07 Российская актриса Полина Меньших погибла в зоне СВО Актриса Полина Меньших погибла в ДНР при обстреле ВСУ во время выступления РИА «Новости»

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Во время выступления в Донбассе погибла российская актриса Полина Меньших. Об этом сообщили на странице театра-студии «Портал» во «Вконтакте».

«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий „Последнего испытания“ („Леге Артис“) погибла на выступлении в Донбассе в результате обстрела», — указали в публикации.

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В театре добавили, что концерт «Последнего испытания» 9 декабря посвятят памяти артистки.

По данным «Российской газеты», Меньших приехала с концертом в Старобешево. Выступление перед российскими военными приурочили ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Политтехнолог Платон Маматов в своем Telegram-канале уточнил, что при атаке 19 ноября ВСУ использовали HIMARS. Одним снарядом они разбили машины волонтеров, а вторым — гримерку с артистами и сцену.

«Потом еще добавили по тем, кто бросился вытаскивать людей из-под завалов и оказывать им первую помощь», — написал он.

Маматов принес соболезнования близким и друзьям артистки.

Полина Меньших руководила театром «НЕЖЕНь», была хореографом, режиссером и драматургом. Родилась актриса в Москве.