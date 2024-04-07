07 апреля 2024, 08:55
«Заторможенность налицо». Состояние Кузьмина на концерте в Уфе встревожило публику
«Моя Уфа»: зрителей обеспокоило заторможенное состояние Кузьмина на концерте
В Уфе 5 апреля состоялся концерт рок-музыканта Владимира Кузьмина. Зрители заподозрили, что у 68-летнего артиста проблемы со здоровьем из-за его заторможенности на сцене, сообщил Telegram-канал «Моя Уфа».
«С пением у артиста проблема — то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли… Короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное», — процитировали авторы публикации очевидца.
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На опубликованном изданием видео с концерта можно заметить, что Кузьмин не попадал в ноты, а некоторые строчки вытягивал и проговаривал.
Подписчики написали под роликом, что, возможно, у проблемы артиста со здоровьем.
«Может, и инсульт», «Заторможенность налицо», «В возрасте человек, может быть все что угодно. На инсульт тоже похоже», «Опыт выступлений огромный. Боюсь, что со здоровьем не в порядке», — предположили уфимцы в комментариях.
Ранее сын шансонье Михаила Круга Александр завоевал сердца зрителей во время выступления на шоу «Новая Фабрика звезд». Он спел вместе со Стасом Пьехой хит «Одна звезда».
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