Знаменитости 06 апреля 2024, 09:25 Сын Михаила Круга поразил зрителей «Новой фабрики звезд», перепев Стаса Пьеху РИА «Новости»

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Сыну шансонье Михаила Круга Александру удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой, сообщил сайт «Актуальные новости».

Еженедельно проект «Новая Фабрика звезд» показывает отчетные концерты участников. Номер сына Михаила Круга Александра в новом выпуске представлял собой совместное выступление с певцом Стасом Пьехой. Они исполнили песню «Одна звезда» композитора Виктора Дробыша.

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В первый раз композиция прозвучала в четвертой «Фабрике» в исполнении Пьехи, когда он сам был участником шоу.

В социальных сетях фанаты «Новой Фабрики звезд» отметили, что Круг спел лучше Пьехи. Поклонники признались, что Круг-младший покорил их сердца.

Песня дуэта Пьехи и Круга заняла лидирующую позицию среди номеров прошедшего концерта. Несмотря на это Александра Круга номинировали на вылет. Судьбу артиста решат уже 7 апреля в новом выпуске шоу.

Ранее юмориста Гарика Мартиросяна отстранили на время от судейства «Новой Фабрики звезд». Причина его отсутствия на шоу кроется в родственных связях с участницей Нонной Еганян.