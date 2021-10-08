Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Это замечательно, что его заслуги оценили по достоинству на таком высоком уровне, награда несет большой смысл. Об этом «360» рассказала специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина.

«Он, безусловно, ее заслужил очень давно, он наш великий современник. Это замечательно, что заслуги Муратова оценили по достоинству — ни больше и ни меньше. Это та премия, которой он достоин, и она его достойна. Спасибо Нобелевскому комитету не за денежное выражение этой премии, а за ее символичность», — отметила собеседница.

Лауреатами Нобелевской премии мира стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Ресса. Они получили награду «за усилия по защите свободы мнений, что является непременным условием для демократии и прочного мира».

Дмитрий Муратов не только основал «Новую газету» но и занимается общественной деятельностью, направленной на защиту человеческих прав и свобод. Он стал третьим россиянином, который получил Нобелевскую премию мира. В 1975 году награду за сохранение мира получил советский ученый, диссидент и правозащитник Андрей Сахаров, а в 1990 году лауреатом стал первый президент СССР Михаил Горбачев — его наградили за признание ведущей роли в мирном процессе.