Зараженная СОVID-19 актриса Пилецкая рассказала о самочувствии

Сперва Пилецкая решила, что у нее обычная простуда, но потом ее состояние резко ухудшилось.

«Потихоньку что-то такое было, а последнее время такая слабость, что шагу не могу ступить. Чувствую себя постоянно неважно. Нет ничего, ни насморка, ни кашля», — уточнила артистка.

Она отметила, что ощущает сильную слабость. В настоящий момент женщина находится дома, за ней следит помощница. Пилецкая принимает препараты, которые ей прописал врач. Актриса заявила, что ложиться в больницу не хочет.

Ранее российский актер Роман Маякин призвал относиться к мерам безопасности с уважением. Он признался, что раздражается, когда не может зайти куда-либо из-за отсутствия маски. Роман пояснил, что держит эти эмоции при себе и не срывается на продавщиц и другой обслуживающий персонал. Артист рассказал, что сам переболел коронавирусом в легкой форме.