Актер Маякин призвал относиться к мерам безопасности с уважением

В ноябре состоялась премьера второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить», в котором Маякин исполняет роль Игоря Сергеевича. По сюжету главная героиня картины сталкивается со онкологическим заболеванием.

«Наверное, когда мы будем больше про онкологию понимать, страх не будет таким сильным. Как сейчас с коронавирусом — мы боимся его, потому что не знаем, что с ним делать. Но пройдет еще полгода-год, мы лучше изучим вопрос и поймем, как бороться с вирусом», — отметил артист.

Он признался, что раздражается, когда не может зайти куда-либо из-за отсутствия маски. Роман пояснил, что держит эти эмоции при себе и не срывается на продавщиц и другой обслуживающий персонал. Артист рассказал, что сам переболел коронавирусом в легкой форме. По его мнению, важно помнить, что у некоторых болезнь протекает тяжело.

Маякин подчеркнул, что в настоящий момент нужно принять ситуацию и помочь государству в борьбе с COVID-19. Он заявил о необходимости соблюдать все установленные ограничительные меры.