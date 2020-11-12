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    12 ноября 2020, 15:56

    Актер Маякин призвал относиться к мерам безопасности с уважением

    Полина Петрова

    Российский актер Роман Маякин призвал относиться к мерам безопасности с уважением. Он объяснил, что человечество постоянно сталкивается с различными болезнями, пишет сайт RT.
    Актер Маякин призвал относиться к мерам безопасности с уважением

    В ноябре состоялась премьера второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить», в котором Маякин исполняет роль Игоря Сергеевича. По сюжету главная героиня картины сталкивается со онкологическим заболеванием.

    «Наверное, когда мы будем больше про онкологию понимать, страх не будет таким сильным. Как сейчас с коронавирусом — мы боимся его, потому что не знаем, что с ним делать. Но пройдет еще полгода-год, мы лучше изучим вопрос и поймем, как бороться с вирусом», — отметил артист.

    Он признался, что раздражается, когда не может зайти куда-либо из-за отсутствия маски. Роман пояснил, что держит эти эмоции при себе и не срывается на продавщиц и другой обслуживающий персонал. Артист рассказал, что сам переболел коронавирусом в легкой форме. По его мнению, важно помнить, что у некоторых болезнь протекает тяжело.

    Маякин подчеркнул, что в настоящий момент нужно принять ситуацию и помочь государству в борьбе с COVID-19. Он заявил о необходимости соблюдать все установленные ограничительные меры.