Эксклюзив 28 ноября 2023, 13:28 «Заплатил шесть тысяч рублей». Представитель хирурга Вдовина заявил, что дорогие «краденые» бокалы продал официант PR-менеджер пластического хирурга Вдовина: он купил бокалы ресторана, а не украл Телеканал «360»

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Московский ресторан Lamborghini обвинил пластического хирурга Александра Вдовина в краже хрустальных бокалов стоимостью миллион рублей. PR-менеджер доктора Оксана заявила «360», что он купил посуду у официанта.

«Бокалы он купил. Заплатил шесть тысяч рублей, есть чек. Он заплатил и их унес. Не понимаю вообще, в чем проблема, к чему все это началось. <…> Видимо, хозяин ресторана не в курсе, что официант продал ему шесть бокалов», — сказала она.

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Представитель Александра Вдовина заявила, что чеки предоставит позднее, а ее начальник даст официальный комментарий — вечером он пойдет на очередное мероприятие.

Скандал разразился после церемонии награждения премии «Топ-50 лучших персон» в ресторане Lamborghini на улице Большая Полянка. Его совладелец Аршак Григорян обратился в полицию из-за кражи бокалов из французского хрусталя стоимостью миллион рублей. Он заявил «360», что злоумышленника вычислили сразу, ведь тот попал на запись камеры видеонаблюдения, и попросили вернуть посуду, но он отказался.