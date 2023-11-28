Эксклюзив 28 ноября 2023, 02:33 Звездный гость украл на вечеринке в московском ресторане бокалы на миллион рублей Соучредитель ресторана Lamborghini Григорян: на фуршете украли бокалы на 1 млн

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Совладелец столичного ресторана Lamborghini Аршак Григорян обратился в полицию из-за кражи бокалов на сумму один миллион рублей. Хозяин заведения высказал «360» предположение, кто мог совершить это правонарушение и предоставил видео с камер видеонаблюдения.

В ресторане проходил фуршет, на котором награждали лауреатов премии «Топ-50 лучших персон». По окончанию вечеринки персонал обнаружил пропажу шести дорогостоящих бокалов.

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«Один их номинантов получил премию и решил, что премии мало, прихватил с собой бокалы. Бокалы — французский хрусталь, для моего заведения было приобретено. Подарок. Каждая частица нашего заведения [нам важна], потому что мы вкладываем душу», — рассказал изданию совладелец ресторана.

Григорян пояснил, что гостей попросили вернуть украденное, но их просьбу проигнорировали, поэтому администрация ресторана обратилась в правоохранительные органы.

Адвокат рестораторов Елена Корабейникова пояснила, что произошло серьезное преступление, поэтому владельцы написали заявление в полицию. На место приезжала оперативно-следственная группа.

«Один из звездных гостей украл бокалы. Это был подарок ресторану Lamborghini на миллион рублей. <…> Мы с детективом провели расследование, посмотрели камеры. <…> В количестве шести штук украсть на празднике бокалы... такой опрометчивый поступок», — заявила адвокат.

Заявление написали в ОВД ЦАУ, добавила Корабейникова. Проводятся следственные действия.