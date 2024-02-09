Знаменитости 09 февраля 2024, 16:47 Ефремов начал собирать документы для условно-досрочного освобождения Mash: отбывающий наказание в колонии Ефремов начал готовиться к процедуре УДО РИА «Новости»

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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, нанял специального адвоката для подготовки к процедуре условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Осужденный артист начал готовить документы для УДО, процедура состоится в марте 2024 года. Ефремов провел в колонии 3,5 года из назначенных ему 7,5. В марте актер второй раз подаст прошение об условно-досрочном освобождении.

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По словам его адвоката Александра Добровинского, семья погибшего Сергея Захарова еще не поддержала освобождение виновника ДТП.

«Захаровы пока думают», — отметил юрист.

Ранее актер Иван Охлобыстин предположил, что Ефремов может в марте выйти на свободу по УДО. Он добавил, что артиста в таком случае могут принять обратно в театр «Современник».