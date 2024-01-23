Знаменитости 23 января 2024, 04:41 Захар Прилепин раскритиковал Ревву за переезд в Дубай Писатель Захар Прилепин заявил, что уехавший из РФ Ревва вернется через полгода РИА «Новости»

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Писатель Захар Прилепин высказался о переезде комика Александра Реввы. Свое мнение он опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, юморист покинул Россию и обосновался в Дубае. Причиной отъезда стал бойкот на российском телевидении. Его убрали из шоу «Песня года», на котором он появился в образе Артура Пирожкова. Писатель также напомнил, что артист осудил специальную военную операцию.

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«Выехал в Дубай он в тот день, когда в Донецке погибло 28 человек в результате обстрела. Не надо быть пророком, чтоб предсказать, что через полгода Ревва приедет в Россию с концертами. Можете даже не сомневаться», — заявил Прилепин.

Ранее писатель пригласил в зону СВО актера Никиту Кологривого, который сыграл роль Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана». Так он ответил на обращение артиста к российским военнослужащим, где знаменитость поблагодарил их и заявил, что ждет возвращения бойцов. Писатель призвал Кологривого не ждать, а самому приехать на передовую.