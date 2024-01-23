23 января 2024, 00:06
Захар Прилепин пригласил звезду сериала «Слова пацана» в зону спецоперации
Захар Прилепин пригласил звезду сериала «Слова пацана» Кологривого в зону СВО
Писатель Захар Прилепин пригласил в зону СВО звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он опубликовал обращение актера к российским бойцам. В нем артист поблагодарил военных за их работу и обеспечение безопасности. Он заявил о выходе такого кино, которое понравится военным и не покажет ложных эмоций.
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«Никит, спасибо на добром слове — но можно даже не ждать, а к братьям и бойцам съездить в гости. Мы организуем. Дай знать», — написал Прилепин в ответ на высказывание артиста.
Ранее Кологривый заявил, что до сих пор не посмотрел сериал «Слово пацана», где исполнил роль Кощея. Он отмечал, что быстро согласился на участие в проекте, потому что он был близок ему по духу. По его словам, шоураннерам удалось запустить мощный рекламный ход, рассчитанный на молодежь.
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