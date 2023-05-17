17 мая 2023, 15:41
Загиева покажет навыки фехтования в Лужниках
Фигуристка Загиева сразится с саблисткой Великой в поединке по фехтованию в Лужниках
В рамках Дня московского спорта олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступит в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой. Дуэль пройдет 1 июля в Лужниках. Она начнется 14:30 по московскому времени, сообщил «Чемпионат».
В рамках праздника на этой же площадке пройдет московский турнир по фехтованию и мастер-класс Великой, уточнили в СМИ.
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Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Сейчас она учится и работает ведущей на телевидении.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку по боксу. Перед этим стало известно о возможном бое спортсменки с певицей Ольгой Бузовой.
Видеофрагментами с тренировки спортсменка поделилась в своем канале в Telegram. Под публикацией она коротко написала, что это «просто тренировка».
Спортсмены
Алина Загитова
Москва 2023
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