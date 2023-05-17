Знаменитости 17 мая 2023, 15:41 Загиева покажет навыки фехтования в Лужниках Фигуристка Загиева сразится с саблисткой Великой в поединке по фехтованию в Лужниках РИА «Новости»

Читать 360tv в

В рамках Дня московского спорта олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступит в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой. Дуэль пройдет 1 июля в Лужниках. Она начнется 14:30 по московскому времени, сообщил «Чемпионат».

В рамках праздника на этой же площадке пройдет московский турнир по фехтованию и мастер-класс Великой, уточнили в СМИ.

Реклама

Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Сейчас она учится и работает ведущей на телевидении.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку по боксу. Перед этим стало известно о возможном бое спортсменки с певицей Ольгой Бузовой.

Видеофрагментами с тренировки спортсменка поделилась в своем канале в Telegram. Под публикацией она коротко написала, что это «просто тренировка».