Спорт 13 ноября 2022, 01:26 Загитова сходила на тренировку по боксу после сообщений о бое с Бузовой Фигуристка Загитова показала тренировку по боксу после информации о поединке с Бузовой РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова провела тренировку по боксу. Перед этим стало известно о возможном бое спортсменки с певицей Ольгой Бузовой.

Видеофрагментами с тренировки спортсменка поделилась в своем канале в Telegram. Под публикацией она коротко написала, что это «просто тренировка».

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Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил РИА «Новости», что начал вести переговоры о возможном боксерском поединке между Загитовой и Бузовой. Многие комментаторы написали Загитовой слова поддержки, отметив, что они восхищены ее выносливостью и хорошей техникой.

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Ранее в социальных сетях спортсменки появилась видеозапись, на которой видно, что она находится в больничной палате с капельницей. Чемпионка Олимпийских игр — 2018 в одиночном катании Алина Загитова сообщила в Telegram-канале, что получила пищевое отравление.