Эксклюзив 03 февраля 2023, 16:57 «Задушила двусторонняя пневмония». Появились подробности о болезни актера «Универа» Корсика Продюсер Федоренко рассказал, что артист Корсик перенес ковид на ногах "ВКонтакте"

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После четырехмесячной борьбы с пневмонией умер 30-летний актер «Универа» Сергей Корсик. Продюсер Николай Федоренко рассказал «360» подробности о болезни артиста.

«Заболел ковидом, двусторонняя пневмония. Он болел месяца три-четыре, лежал в больнице», — отметил продюсер.

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Федоренко подчеркнул, что артист перенес тяжелую форму заболевания на ногах, это и стало причиной осложнений.

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«Болезнь приходит и не жалеет никого. А он на ногах перенес ковид, который дал осложнения на легкие. Двусторонняя пневмония его и задушила», — отметил он.

С Корсиком Федоренко виделся нечасто. Продюсер подчеркнул, что молодой человек останется в его памяти как прекрасный актер.

«Был прекрасным артистом, прекрасный голос, давал концерты. Его всегда зрители принимали аплодисментами. Он и в конкурсах участвовал. <…> Всегда стремился быть творческим, хотел доставить зрителям радость, создать настроение», — добавил Федоренко.

Актер «Универа» умер в одиночестве. Он скончался утром 16 января.