Знаменитости 03 февраля 2023, 16:19 После долгой борьбы с пневмонией умер 30-летний актер «Универа» Корсик Актер «Универа» Корсик умер в одиночестве после 4 месяцев борьбы с пневмонией "ВКонтакте"

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Российский актер и певец Сергей Корсик умер в возрасте 30 лет. Об этом в социальных сетях сообщили знакомые артиста.

Корсик провел в больнице четыре месяца. Он лечился от двусторонней пневмонии. Также у актера было подозрение на туберкулез. Длительное лечение не помогло молодому человеку. Он скончался утром 16 января.

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По данным портала «СтарХит», в момент смерти рядом с актером сериала «Универ» никого не было. Он почти никому не говорил о болезни.

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Друг артиста Николай заверил, что других близких людей, кроме него, у Сергея не было. Единственный родственник актера — сестра, которая живет в Санкт-Петербурге. Перед смертью Корсик позвонил Николаю и попросил его не приезжать и не привозить продукты.

«Он сказал, что его переводят в реанимацию и он перезвонит позже. Это были его последние слова», — рассказал друг умершего артиста.

Сестра Сергея решила кремировать его тело. На похороны пришла только она и Николай.

Серей мог умереть еще в 2016 году. Тогда он планировал полет на борту самолета Ту-154. В последний момент планы поменялись, потому что актера пригласили на съемки «Универа». Спустя время самолет, на котором он должен был лететь, потерпел крушение в Черном море.