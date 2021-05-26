Юрист объяснил, какое наказание грозит Элджею за погоню и пьяную езду

Целый букет правонарушений стали приписывать рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк) СМИ. Автоюрист Сергей Радько в беседе с «360» объяснил, какое наказание грозит исполнителю.

За уход от погони по требованию полицейского Элджею грозит только штраф 500 рублей. Это предусматривает статья Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение требования об остановке транспортного средства».

«Дальше уже по нарастающей. Если он был в пьяном виде, хотя он отказался от медицинского освидетельствования, то нам наказание одинаковое. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей», — заявил Сергей Радько.

Самое серьезное наказание — покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Это уже уголовное преступление, и Элджею могло грозить реальное лишение свободы, если бы не одно но.

«Как правило, такие ситуации редко удается доказать, потому что попытка дачи взятки фиксируется только тогда, когда сотрудники ГИБДД работают вместе с сотрудниками экономической безопасности. Если он просто заявил: „Давайте как-то решим“, то как взятка это не расценивается», — пояснил автоюрист.

Он отметил, лишение прав и штраф — это достаточно строгое наказание, которое может быть при отказе от медицинского освидетельствования. Медийность нарушителя в данном случае роли не сыграет.

По данным СМИ, сотрудники ГИБДД поймали Элджея за рулем его спорткара BMW i8 в ночь на среду, 26 мая.

Издания написали, что исполнитель пытался скрыться от инспекторов на проспекте Маршала Жукова и на высокой скорости выехал в Подмосковье. Но далеко уехать не смог и остановился у обочины.

После остановки объяснить причины своего бегства он не смог. Исполнителя привезли на медицинское освидетельствование, но проходить процедуру он отказался. Вместо этого предложил взятку в 300 тысяч рублей, писали СМИ. После того, как правоохранители не приняли денег, он якобы начал повышать сумму, остановившись на 700 тысячах.



В результате Элджею вручили протокол об отстранении от управления автомобилем. Спорткар забирал знакомый исполнителя. Материалы дела передадут в суд, который определит, какое наказание понесет гонявший по Москве рэпер.