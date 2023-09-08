Знаменитости 08 сентября 2023, 13:24 «Зачем врать?» Сергей Зверев обвинил приемного сына в попытке опорочить его имя Стилист Сергей Зверев заявил, что приемный сын пытается опорочить его имя РИА «Новости»

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Стилист и певец Сергей Зверев назвал заявления своего приемного сына попытками опорочить его имя. Знаменитый парикмахер пожаловался на поведение Сергея Зверева — младшего в программе Пятого канала «Светская хроника».

Приемный сын стилиста сообщил, что тот якобы вычеркнул его из завещания. По мнению Зверева-младшего, известный отчим должен обеспечивать его финансово и помогать с жильем.

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Парень рассказал, что сменил несколько работ, но зарплата везде маленькая, поэтому купить недвижимость сам он не может. Зверев-старший опроверг слова приемного сына.

«Он целыми днями звонит знакомым, друзьям моим, просит деньги. Он не работал нигде ни дня. Зачем врать?» — возмутился стилист.

Певец не подтвердил и заявление Зверева-младшего о завещании. Знаменитый парикмахер назвал себя перспективной, молодой и подающей надежды звездой. Говорить о завещании ему пока рано, отметил артист.

Зверев-старший добавил, что приемный сын специально пытается его опорочить. По словам стилиста, Зверев-младший обиделся, что он не помогает ему финансово, и пытается отомстить.