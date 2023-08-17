Знаменитости 17 августа 2023, 00:17 Сергей Зверев оставил приемного сына без жилья Стилист Сергей Зверев вычеркнул приемного сына из завещания РИА «Новости»

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Известный своими экстравагантными выходками стилист и шоумен Сергей Зверев вычеркнул приемного сына Сергея из завещания. Об этом Зверев-младший рассказал в беседе с Пятым каналом.

Сейчас бывший приемный сын живет в Коломне и работает звукооператором и световым художником в Доме Культуры. Своей квартиры у него нет, поэтому он ухаживает за тяжелобольным мужчиной, который его пустил к себе бесплатно.

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Виновницей своего разлада с приемным отцом Сергей Зверев назвал директора артиста Светлану, та постоянно клеветала на него.

«Отец звонил: „Света мне сказала, что ты в ‚Олимпе‘, в отеле, с иглой ходишь, пьешь… Ты ко мне в квартиру вламывался“. Приплыли», — рассказал собеседник журналистам.

По словам молодого человека, ему обидно за то, что сейчас у него нет своей крыши над головой. Если бы он оставался в детдоме, откуда его забрал шоумен, то мог бы претендовать на квартиру, как потерявший родителей. Рассчитывать на помощь приемного отца он тоже не может, так как тот вычеркнул его из завещания.

«Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников», — пояснил Сергей Зверев-младший.

Выяснять отношения через суд молодой человек не захотел. Он признался, что надеется на то, что рано или поздно приемный отец признает свою ошибку и пойдет на примирение.