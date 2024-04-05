Знаменитости 05 апреля 2024, 05:45 «Забыли друг друга». Сябитова рассказала, почему не считает Гузееву подругой Телеведущая Сябитова заявила, что не дружит с Гузеевой ради передачи на ТВ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главная российская сваха Роза Сябитова заявила, что актриса Лариса Гузеева для нее скорее приятельница, чем подруга. Об этом она рассказала в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам Сябитовой, Гузеева еще в начале съемок программы «Давай поженимся!» рекомендовала всем ведущим не поддерживать дружеские отношения вне камер. Такая позиция помогла выстроить крепкий рабочий контакт друг с другом.

Реклама

«Мы все несем в программу: нашу любовь, эмоции, а когда она закончилась, мы вышли и забыли друг друга!» — призналась сваха.

Она отметила, что благодаря этому принципу программа остается привлекательной для зрителей уже много лет. Ведущие не ссорятся и вместе делают интересный контент. Однако участники передачи всегда помогают друг другу.

«Если я вижу, что Лариса уставшая приехала со съемок, я возьму большую часть ведения программы на себя. Она поступает также по отношению ко мне», — рассказала Сябитова.

Ранее стало известно, что Гузеева решила создать бренд под своим именем. Она подала заявление в Роспатент.