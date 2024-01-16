16 января 2024, 17:51
Гузеева решила создать бренд под своим именем
Телеведущая Гузеева подала заявки в Роспатент на регистрацию своего бренда
Заявки на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщило АГН «Москва».
Согласно данным издания, товарные знаки зарегистрированы по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 25, 35, 36, 41, 43 и 44. Это позволяет патенту производить и продавать от бренда косметические продукты и женскую одежду, в том числе и из латекса.
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Кроме того, основатель торговой марки сможет предоставлять услуги в сфере гостиничного бизнеса, страхования и недвижимости, а также области дизайна, акушерства, пластической хирургии и психологии.
По данным Роспатента, заявления подала сама Лариса Гузеева, которая зарегистрирована в Москве. Телеведущая пока никак не прокомментировала это.
Ранее бизнесмены подали заявки на регистрацию бренда «Слово пацана».
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