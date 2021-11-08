Заболевший ковидом Александр Серов начал работать из больницы

Директор Александра Серова Александр Федорков рассказал, как народному артисту удается работать прямо из больницы, где он лечится от коронавируса. Музыкант находится на госпитализации практически месяц. Об этом написал Life.

«Пока еще в больнице. Динамика положительная. Мы с ним уже поработали на его студии. Пока, правда, по телефону. Работали над сведением песни, он слушал в телефоне, вносил поправки в баланс. Я ему высылал пересведенный материал, и он отслушивал уже в наушниках», — рассказал директор Серова.

Федорков надеется, что в скором времени артист сможет работать в обычном для него режиме. По словам медиков, лечение дает положительные результаты, Александр Серов идет на поправку.

О госпитализации народного артиста стало известно ночью 9 октября. У артиста стремительно развилась дыхательная недостаточность. Некоторое время он находился в реанимации.