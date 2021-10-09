Российский певец Серов попал в больницу с коронавирусом

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» певец Александр Серов попал в больницу с подозрением на ковид. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на друзей артиста.

По данным друзей, артист находится в столичной больнице, в реанимации. Недавно он прошел лечение в госпитале, расположенном рядом с домом. Но сейчас состояние ухудшилось и, вероятно, потребовалась помощь посерьезнее. По предварительным данным, Серову закрепили кислородную маску. Сейчас у него поражение легких почти 75%.

Александр Серов был особенно популярным в 80-е и 90-е годы. Многочисленные фанатки любили его за романтические песни.

В субботу СМИ сообщили, что у госпитализированного российского актера Валерия Гаркалина большое поражение легких. Его подключили к аппарату ЭКМО, он также подключен к ИВЛ. Актер попал в больницу 2 октября после положительного результата теста на коронавирус и с поражением легких 25–50%. Ситуацию осложняет то, что болезнь проходит на фоне хронических проблем с сердцем. Известно, что несколько месяцев назад артист вакцинировался.