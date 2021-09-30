Заболевшая ковидом Гузеева показала кадры из больницы в Коммунарке

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая попала в больницу с коронавирусом, показала, как ей ставят капельницу. Она призвала подписчиков быть осторожными и избегать лишних объятий, чтобы не заразиться.

На кадрах, которые появились в Stories в Instagram Гузеевой, видно ее руку с катетером, в который медсестра вставляет капельницу.

«Вен нет. В час по чайной ложке», — пожаловалась актриса.

Она также попросила всех соблюдать осторожность и беречь себя.

«Берегите себя, не обнимайтесь, не целуйтесь со всеми по десять раз на дню. Потому что эта гадость, она именно так и передается», — добавила звезда «Давай поженимся!».

О том, что Гузеева попала в московскую городскую больницу № 40 в Коммунарке, стало известно 27 сентября. Telegram-канал Mash сообщал, что у нее проблемы с почками. Эту информацию сама актриса не подтверждала, но призналась, что у нее выявили коронавирус, и поблагодарила всех за поддержку. Помимо этого, она попросила не беспокоить лишний раз ни ее саму, ни ее близких.

«Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание», — написала Гузеева.