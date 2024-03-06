06 марта 2024, 04:51
«Забирали из роддома». Жена Газманова заявила о пополнении в семействе
Жена Газманова Марина заявила о рождении ребенка у ее крестника
Жена певца Олега Газманова Марина заявила о пополнении в семействе. Ее слова передала «Газета.ru».
«А 29 февраля в нашей семье появился малыш, мы его очень ждали, забирали из роддома! <…>. У кого родился ребенок? У моего крестника и внука моей мамы. Ура. Семья стала больше», — заявила она.
Реклама
Женщина пожелала счастья новорожденному и отметила, что ее бабушка наконец-то дождалась правнука. По ее словам, у мальчика темно-синие глаза, он «малюсенький и очень долгожданный». Также Газманова обратила внимание на особенный день рождения ребенка — 29 февраля. Такая дата возможна только раз в четыре года. По словам жены певца, в этот день рождались гении.
Ранее шоумен Гоген Солнцев намекнул, что стал отцом. Он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой видна рука младенца и его рука. Также на пальце у блогера было обручальное кольцо.
Дети
Женщины
Реклама
Реклама