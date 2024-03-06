Знаменитости 06 марта 2024, 04:51 «Забирали из роддома». Жена Газманова заявила о пополнении в семействе Жена Газманова Марина заявила о рождении ребенка у ее крестника РИА «Новости»

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Жена певца Олега Газманова Марина заявила о пополнении в семействе. Ее слова передала «Газета.ru».

«А 29 февраля в нашей семье появился малыш, мы его очень ждали, забирали из роддома! <…>. У кого родился ребенок? У моего крестника и внука моей мамы. Ура. Семья стала больше», — заявила она.

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Женщина пожелала счастья новорожденному и отметила, что ее бабушка наконец-то дождалась правнука. По ее словам, у мальчика темно-синие глаза, он «малюсенький и очень долгожданный». Также Газманова обратила внимание на особенный день рождения ребенка — 29 февраля. Такая дата возможна только раз в четыре года. По словам жены певца, в этот день рождались гении.

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