Знаменитости 28 февраля 2024, 20:02 Шоумен Гоген Солнцев намекнул, что стал папой Гоген Солнцев намекнул в соцсетях, что впервые стал отцом Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Буквально на днях Гоген Солнцев заинтриговал подписчиков в Instagram* фотографией, на которой можно увидеть младенца и его руку, на которой обручальное кольцо. Тем самым шоумен намекнул, что впервые стал отцом.

Гоген явно дал понять аудитории, что недавно в его семье произошло пополнение. Правда, уточнений, чей именно это ребенок, нет. Более того, секретом остается и то, кто мать новорожденного.

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«В моей жизни не было большего счастья, чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете!» — прокомментировал снимок 43-летний шоумен.

Многие скептически отнеслись к новости, считая, что на самом деле Гоген пытается привлечь внимание к своей личности, чтобы попасть на программы к известным ведущим со своими историями.

Издание Starhit взяло интервью у тети Гогена. Она подтвердила, что у шоумена действительно родился сын весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Родственница шоумена добавила, что роды проходили в домашних условиях — в ванной.

«Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину. Имя младенцу пока не дали. Думают назвать Елизар или Клавдий. Что касается матери ребенка, то, думаю, стоит дождаться ответов от самого Гогена», — уточнила она.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.