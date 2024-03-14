Знаменитости 14 марта 2024, 00:50 «За ней следили». Бывший муж Пугачевой раскрыл заработки певицы в СССР Продюсер Болдин: Пугачева получала за концерт в СССР 7 рублей и 50 копеек РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева не могла зарабатывать в СССР большие гонорары. Об этом продюсер и третий супруг Примадонны Евгений Болдин рассказал изданию News.ru.

«Алла Борисовна Пугачева получала семь рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет в Тбилиси на стадион можно было купить с рук за 10 рублей. Доход от концерта получало государство, ведь за ней следили», — сказал он.

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По словам Болдина, в город, где планировала выступать Пугачева, за две недели отправляли представителей Контрольно-ревизионного управления (КРУ), Министерства финансов, ОБХСС и других надзорных ведомств.

Они анализировали выступления артистки, чтобы понять в каких-то городах певица может заработать больше. Продюсер заверил, что с зарубежных гастролей Пугачева привозила доллары, но большая их часть отходила в государственную казну, подытожил Болдин.

Ранее Пугачеву призвали лишить денег из России. Депутат Алексей Журавлев заявил, что певицу нужно признать иностранным агентом.