Емельяненко назвал Моргенштерна безмозглым за его клип

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко раскритиковал рэпера Моргенштерна за клип на песню «Новая волна». Спортсмен назвал рэпера безмозглым.

«Вчера сотни людей мне скинули так называемый клип этого так называемого артиста, в котором он оскверняет религию. Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь», — заявил Емельяненко в комментарии порталу «Все Про Спорт».

Моргенштерн вместе с DJ Smash выпустил клип на песню «Новая волна». В ролике рэпер в образе папы римского употребляет запрещенные вещества и танцует в храме.

С критикой Моргенштерн сталкивается уже не впервые. Так, российские бойцы Александр Шлеменко и Хабиб Нурмагомедов до этого назвали рэпера бесом и потребовали появления специального органа, который «очистит всю эту грязь с экранов».

А ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко написал на Моргенштерна заявление в Генеральную прокуратуру. По мнению Осташко, творчество рэпера попадает под статьи Уголовного кодекса «Вовлечение в занятия проституцией» и «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».