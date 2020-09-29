«Психологическая травма»: жену Джигана раскритиковали за благотворительность

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова разочаровалась в своей благотворительной акции. Она собрала 800 вещей своих четырех детей, из которых малыши уже выросли, и раздала их подписчикам. Самойлову все равно нашли за что раскритиковать.

Одежду распределили по сумкам и отвезли в специально арендованное помещение. Самойлова до этого выбрала 200 человек из своих фолловеров, каждому из которых досталась по одной сумке.

Самой женщины не было на раздаче, но зато на ней оказалась даже воровка, которая устроила скандал, когда ее поймали. Также люди, которые получили одежду, оказались неприятно удивлены тем, что не все вещи оказались от дорогих брендов.

«Уже бесплатно отдаешь, а люди все равно недовольны!.. У меня просто шок и психологическая травма, эта ситуация меня убила», — написала Самойлова в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, у нее больше нет желания устраивать такие акции благотворительности.

Ранее сообщалось, что Самойлова передумала разводиться с мужем и отозвала ранее поданное заявление.