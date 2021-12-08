YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной. Ее критиковали за позицию по массовой вакцинации от ковида
Аккаунт Марии Шукшиной заблокировал на YouTube
YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной. Видеохостинг не указал причину. Ранее артистку критиковали из-за позиции по вопросу вакцинации от коронавируса.
«И, да, YouTube снес мой канал», — написала Шукшина в своем Telegram-канале.
Мария Шукшина выступает против всеобщей обязательной вакцинации россиян и введения в стране QR-кодов, ограничивающих права и возможности непривитых граждан.
Она была в числе актеров, которым было адресовано письмо врачей 11 медицинских учреждений с предложением посетить красную зону. Позже Шукшина в Instagram объяснила свою позицию, что она не против вакцин, она против всеобщей вакцинации от коронавируса препаратами, которые до конца не изучены.
В конце ноября в Instagram-аккаунте Шукшиной появилась плашка, которая предупреждает о ложной информации. Она появляется, если желаешь подписаться на актрису.