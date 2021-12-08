YouTube заблокировал аккаунт Марии Шукшиной. Ее критиковали за позицию по массовой вакцинации от ковида

YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной. Видеохостинг не указал причину. Ранее артистку критиковали из-за позиции по вопросу вакцинации от коронавируса.

«И, да, YouTube снес мой канал», — написала Шукшина в своем Telegram-канале.

Мария Шукшина выступает против всеобщей обязательной вакцинации россиян и введения в стране QR-кодов, ограничивающих права и возможности непривитых граждан.

Источник фото: телеканал «360»

Она была в числе актеров, которым было адресовано письмо врачей 11 медицинских учреждений с предложением посетить красную зону. Позже Шукшина в Instagram объяснила свою позицию, что она не против вакцин, она против всеобщей вакцинации от коронавируса препаратами, которые до конца не изучены.

В конце ноября в Instagram-аккаунте Шукшиной появилась плашка, которая предупреждает о ложной информации. Она появляется, если желаешь подписаться на актрису.