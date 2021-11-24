В среду, 24 ноября, при подписке на аккаунт Марии Шукшиной в Instagram появилась плашка, которая предупреждает о ложной информации. Это произошло после публикации открытого письма известных врачей к знаменитостям — противникам массовой вакцинации. Актрису упомянули в списке адресатов.

«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами <…> или нарушала нормы сообщества», — говорится в предупреждении при попытке подписаться на страницу Шукшиной.

Источник фото: Instagram

Ранее 11 известных российских врачей написали открытое письмо в адрес знаменитостей, которые являются противниками массовой вакцинации от коронавируса. Их пригласили лично посетить красные зоны, реанимации и морги, чтобы убедиться в смертельной опасности ковида.

Один из авторов письма — главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он объяснил цель этого послания в своем Telegram-канале. Медик написал, что прививки — это единственное спасение от пандемии, которую не остановить пустыми разговорами и рассуждениями.