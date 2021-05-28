WSJ: Nike расторгла контракт с Неймаром из-за скандала с домогательствами

Nike досрочно расторгла рекламный контракт с бразильским футболистом Неймаром. Причина такого решения в обвинениях спортсмена в сексуальных домогательствах, сообщила Wall Street Journal.

Контракт, как указано, компания расторгла еще в августе 2020 года. Однако причины этого решения озвучили только сейчас.

Футболист «Пари Сен-Жермен» (или ПСЖ) пытался принудить к сексу сотрудницу Nike, указано в статье. В 2016 году девушка рассказала, что Неймар домогался ее в своем номере в отеле. Сотрудника Nike была там по работе — она помогала футболисту с координацией мероприятий и логистикой.

Девушка подала жалобу в компанию в 2018 году, Nike наняли адвокатов и в 2019-м начали расследование. Неймар отказался сотрудничать с юристами, отрицая обвинения в свой адрес.

В середине мая Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на помощника депутата Бразилии и ЛГБТ-активиста Агрипино Магальяйнша. Политик заявил, что причиной стали репортажи о гомофобном поведении футболиста. По словам Магальяйнша, он опасается за свою жизнь и вынужден менять адреса проживания. Помощник депутата обратился в правоохранительные органы. Помимо этого, он подал иск в суд Сан-Паулу, потребовав компенсацию на сумму более 155 тысяч евро. В исковом заявлении Магальяйнш указал, что юрист Неймара пытался его подкупить и угрожал убийством.