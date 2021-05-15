Форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на помощника депутата Бразилии и ЛГБТ-активиста Агрипино Магальяйнша. Политик заявил, что причиной стали репортажи о гомофобном поведении футболиста.

По словам Магальяйнша, он опасается за свою жизнь и вынужден менять адреса проживания, сообщило издание LO-Bianco. Помощник депутата обратился в правоохранительные органы. Помимо этого, он подал иск в суд Сан-Паулу, потребовав компенсацию на сумму более 155 тысяч евро.

В исковом заявлении Магальяйнш указал, что юрист Неймара пытался его подкупить и угрожал убийством. Преследование, по словам активиста, связано с его расследованием против нападающего ПСЖ. По данным политика, Неймар делал гомофобские высказывания, когда обсуждал с друзьями экс-партнера своей матери Надин Гонсалвес Тьяго Рамоса.

Гонсалвес бросила Ромаса, узнав, что он встречался с поваром Неймара и состоял в полигамных отношениях с другими мужчинами. Неймар после этого якобы заявлял, что представителей нетрадиционной ориентации нужно убивать и сажать на кол.

В конце декабря прошлого года футболиста раскритиковали за пятидневную вечеринку в особняке в разгар пандемии коронавируса. По разным сообщениям, на нее пришли от 150 до 500 человек.

За ПСЖ Неймар играет с 2017 года. В этом сезоне он забил семь голов в 15 матчах чемпионата Франции. В девяти матчах Лиги чемпионов нападающий отметился шестью голами. В начала апреля появлялась информация, что Неймар может оставить французский клуб и вернуться в «Барселону».