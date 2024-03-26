Знаменитости 26 марта 2024, 13:58 Выступление певца Пупо отменили в Бельгии из-за концерта в России Выступление итальянского певца Пупо отменили в Бельгии после концерта в Кремле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Итальянскому певцу Энцо Гинацци, известному под сценическим именем Пупо, запретили участвовать в фестивале в Бельгии. Причиной стал его недавний концерт в Кремле. Об этом сообщило бельгийское интернет-издание Sudinfo.

Трехдневный фестиваль итальянской культуры должен пройти в начале июня. Знаменитый певец был одним из ключевых гостей мероприятия. Однако артиста убрали из списка участников. По заявлению организаторов, его присутствие на мероприятии «не соответствует ценностям фестиваля».

Реклама

По той же причине Пупо ранее запретили выступить в литовском городе Шяуляй.

Итальянский певец дал концерт «Большой бенефис Pupo. В кругу друзей» на сцене Государственного Кремлевского дворца 15 марта. Он выступил вместе с известными российскими артистами и молодыми исполнителями — например, дочерью Юлии Началовой.

Карьера певца Пупо длится уже 40 лет. Он прославился благодаря своему хиту Gelato Al Cioccolato.