Общество 20 марта 2024, 11:24 Дочь Началовой спела на сцене Кремля с итальянским певцом Пупо Дочь Началовой Вера Алдонина спела на кремлевской сцене с певцом Пупо РИА «Новости»

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Вера Алдонина, 17-летняя дочь покойной Юлии Началовой, выступила на сцене Кремлевского дворца с итальянским певцом Энцо Гинацци, более известным как Пупо. Она поделилась этим событием в своих соцсетях.

Для выхода на сцену она выбрала элегантное длинное платье черного цвета, дополнив образ аккуратной прической и вечерним макияжем.

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Несмотря на молодой возраст, Вера уже зарабатывает выступлениями на разнообразных мероприятиях. Однако после потери матери в марте 2019 года основную финансовую поддержку ей оказывают дедушка и бабушка по материнской линии.

Дочь Началовой рассказала, почему ее мать не согласилась на ампутацию. Эта операция могла бы спасти ей жизнь. Все из-за того, что певица всегда стремилась к идеальной внешности. При этом отец погибшей, композитор Виктор Началов, признался, что винит себя в смерти дочери.