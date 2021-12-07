Вышел новый клип Noize MC на песню «Сопротивление воздуха»

Исполнитель Noize MC выпустил клип на песню «Сопротивление воздуха», которая вошла в новый альбом. Об этом сообщила НСН.

В клип вошли видео из личного архива музыканта. Он объяснил, что в песне говорится о «невозможности преодоления» внешних обстоятельств. По сюжету клипа Noize MC пытается преодолеть гравитацию, чтобы попасть на концерт к своим зрителям.

Песня станет саундтреком к новому сериалу «Солдаут». Его премьера состоится 9 декабря. Главную роль начинающего рэпера в нем сыграет Глеб Калюжный.

17 декабря новый альбом Noize MC под название «Выход в город» будет выпущен полностью. Сейчас доступна только часть треков.

Главное следственное управление СК РФ изучит творчество и проверит деятельность российских рэперов Noize MC и Oxxxymiron. Проверку начали после заявления от инициативной группы.

Поручение провести проверку дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, к которому обратилась инициативная «группа патриотов» через одно из средств массовой информации.

Авторы обращения обнаружили в текстах обоих исполнителей пропаганду негативного отношения к правоохранительным органам, а также экстремизм и реабилитацию нацизма.