СК проверит творчество рэперов Oxxxymiron и Noize MC после жалобы в Сети

Главное следственное управление СК РФ изучит творчество и проверит деятельность российских рэперов Noize MC и Oxxxymiron. Проверку начали после заявления от инициативной группы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Поручение провести проверку дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, к которому обратилась инициативная «группа патриотов» через одно из средств массовой информации.

«В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — уточнили в ведомстве.

Авторы обращения обнаружили в текстах обоих исполнителей пропаганду негативного отношения к правоохранительным органам, а также экстремизм и реабилитацию нацизма.

Ранее Зюзинский суд Москвы признал Элджея виновным по административной статье о пропаганде наркотиков. Рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей, музыканта на процессе не было.

Сам Элджей сейчас находится на Кипре вместе со своей бывшей супругой Настей Ивлеевой. Пара рассталась, но сейчас вновь проводит время вместе. Поклонники считают, что влюбленные воссоединились, но сами звезды никак не реагируют на такие слухи. Элджея заметили также выходящим из здания кипрской миграционной службы. Фанаты решили, что он получает гражданство этой страны.