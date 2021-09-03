Вышел новый альбом группы Iron Maiden

Группа Iron Maiden выпустила новый альбом. Он стал 17 по счету. Об этом сообщило издание InterMedia.

По данным ИА Nation News, это первый альбом группы за последние шесть лет. Он получил название Senjutsu.

«Мы закончили работу над песнями для альбома чуть меньше двух лет назад. Основной материал написал Стив Харрис», — рассказал вокалист Брюс Дикинсон.

Дикинсон отметил, что три песни из альбома были написаны вместе с Адрианом Смитом. Одна из них стала главной в альбоме.

Senjutsu можно послушать на всех цифровых площадках. Его длительность составляет чуть менее 82 минут.

Предыдущий альбом группы вышел в 2015 году. Он называется The Book of Souls.

Также у шведской группы ABBA выйдет новый альбом Voyage. Он увидит свет 5 ноября и будет содержать 10 новых песен. Об этом музыканты сообщили в Twitter. Две композиции уже доступны для прослушивания.

Легендарная группа не только порадует фанатов новым альбомом, но и выступит с одноименным концертом. Первыми смогут купить билеты те, кто сделает предзаказ на Voyage.