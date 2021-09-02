Группа ABBA анонсировала новый альбом и выложила две песни
У шведской группы ABBA выйдет новый альбом Voyage. Он увидит свет 5 ноября и будет содержать 10 новых песен. Об этом музыканты сообщили в Twitter. Две композиции уже доступны для прослушивания.
Легендарная группа не только порадует фанатов новым альбомом, но и выступит с одноименным концертом. Первыми смогут купить билеты те, кто сделает предзаказ на Voyage.
Список песен из альбома уже опубликован в Apple Musiс. Из перечня для прослушивания доступны две песни.
Альбом станет для группы первым за последние 40 лет. Композитор группы Бенни Андерссон рассказал телеканалу SVT, что сначала появились как раз две композиции — и этого музыкантам показалось мало.
«Мы сделали еще кое-что, и получилось хорошо, а потом подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — пояснил он.
Недавно у ABBA появился аккаунт в TikTok. Меньше чем за сутки на музыкантов подписались более 200 тысяч человек.