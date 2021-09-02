Группа ABBA анонсировала новый альбом и выложила две песни

У шведской группы ABBA выйдет новый альбом Voyage. Он увидит свет 5 ноября и будет содержать 10 новых песен. Об этом музыканты сообщили в Twitter. Две композиции уже доступны для прослушивания.

Легендарная группа не только порадует фанатов новым альбомом, но и выступит с одноименным концертом. Первыми смогут купить билеты те, кто сделает предзаказ на Voyage.

Список песен из альбома уже опубликован в Apple Musiс. Из перечня для прослушивания доступны две песни.

Источник фото: Apple Musiс

Альбом станет для группы первым за последние 40 лет. Композитор группы Бенни Андерссон рассказал телеканалу SVT, что сначала появились как раз две композиции — и этого музыкантам показалось мало.

«Мы сделали еще кое-что, и получилось хорошо, а потом подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — пояснил он.

Недавно у ABBA появился аккаунт в TikTok. Меньше чем за сутки на музыкантов подписались более 200 тысяч человек.