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    02 сентября 2021, 20:25

    Группа ABBA анонсировала новый альбом и выложила две песни

    Александра Ломейко

    У шведской группы ABBA выйдет новый альбом Voyage. Он увидит свет 5 ноября и будет содержать 10 новых песен. Об этом музыканты сообщили в Twitter. Две композиции уже доступны для прослушивания.

    Легендарная группа не только порадует фанатов новым альбомом, но и выступит с одноименным концертом. Первыми смогут купить билеты те, кто сделает предзаказ на Voyage.

    Список песен из альбома уже опубликован в Apple Musiс. Из перечня для прослушивания доступны две песни.

    Группа ABBA анонсировала новый альбом и выложила две песни | Изображение 1Источник фото: Apple Musiс

    Альбом станет для группы первым за последние 40 лет. Композитор группы Бенни Андерссон рассказал телеканалу SVT, что сначала появились как раз две композиции — и этого музыкантам показалось мало.

    «Мы сделали еще кое-что, и получилось хорошо, а потом подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — пояснил он.

    Недавно у ABBA появился аккаунт в TikTok. Меньше чем за сутки на музыкантов подписались более 200 тысяч человек.