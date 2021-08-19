Вышедший из спецприемника комик Мирзализаде попросил прощения

Комик Идрак Мирзализаде, просидевший в спецприемнике 10 суток по статье о разжигании межнациональной розни, попросил прощения у всех, кого задела его шутка. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Прошу прощения у всех, кого задела вся ситуация! Давайте жить дружно и двигаться дальше. Берегите себя», — заявил Мирзализаде.

Он также поблагодарил свою семью, коллег, друзей, журналистов и всех сочувствующих людей, которые поддержали его в трудную минуту. В четверг, 19 августа, он вышел на свободу.

Известный своими стендапами Идрак Мирзализаде загремел на 10 суток в спецприемник после своей шутки о русских и фекалиях. Он объяснил, что фразу вырвали из контекста. Во время рассмотрения дела в Таганском суде Москвы он извинился перед всеми, кого могла обидеть его шутка, но вины в разжигании межнациональной розни не признал.

Он подчеркнул, что в своем юмористическом монологе высмеивал ксенофобию. Административное дело против комика завели по инициативе прокуратуры Москвы. В надзорном ведомстве посчитали, что в высказывании Мирзализаде есть признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку.