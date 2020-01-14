«Бесы из вражеских спецслужб»: Садальский предположил, кто стоит за падением Ксении Пунтус

На ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, где живет внук Никиты Михалкова, отреагировал актер Станислав Садальский. В случившемся он обвинил «бесов из вражеских спецслужб».

Свой взгляд на произошедшее Садальский представил в Instagram, разместив ироничный пост в личном аккаунте.

«Не верю, что в этом замешан внук Михалкова… Это сделали бесы вражеских спецслужб. Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку?» — задался вопросом актер.

Садальский добавил, что «под окна невинного юноши» девушку явно «подбросили» тоже представители секретных служб.

Ксения Пунтус выпала из окна дома, расположенного в центре Москвы, 11 января. Нашли девушку на тротуаре в Трехпрудном переулке. По данным СМИ, перед случившемся Пунтус проводила время в одном из столичных баров в компании внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова.

По словам работающей в доме консьержки, квартира, где живет внук Михалкова, тихая. Женщина добавила, что не видела, как Пунтус заходила в подъезд.

Сейчас фотомодель в больнице. Ксения находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.