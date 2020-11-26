Вымогательницу 2 млн рублей у Тарзана арестовали. Видео

Антонина Саввидес вымогала два миллиона рублей у Сергея Глушко (Тарзана) за интимные фотографии и видео. В итоге женщину задержали полицейские, а суд отправил ее под стражу.

«Таганский суд сообщает, что постановлением от 26 ноября 2020 года ходатайство следствия перед судом об избрании в отношении обвиняемой Саввидес Антонины Валериевны <…> меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — сообщили «360» в пресс-службе суда.

По делу о вымогательстве женщину арестовали на два месяца. Она пробудет под стражей до 24 января 2021 года.

За помощью в полицию Глушко обратился 23 ноября. Он сообщил, что несколько месяцев получал сообщения с требованием отдать два миллиона рублей за некие компрометирующие материалы. Шоумен договорился с женщиной встретиться в одном из московских кафе, где ее задержала полиция.

На следующий день правоохранители нашли 21-летнюю соучастницу преступления. Ее задержали в Московской области. Следователи завели на женщин уголовное дело о вымогательстве. После допроса обеих отпустили под подписку о невыезде.

Видео: пресс служба Таганского суда