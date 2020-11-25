Полиция задержала вымогавших у Тарзана 2 млн рублей женщин

Две женщины требовали от Сергея Глушко (Тарзана) передать им два миллиона рублей в обмен на некие интимные фотографии и видео. В итоге вымогательниц задержали сотрудники полиции.

Глушко обратился за помощью в полицию 23 ноября. Он рассказал, что ему на протяжении нескольких месяце писали сообщения с требованием отдать два миллиона рублей. За эту сумму женщина обещала не распространять информацию о частной жизни шоумена. Она договорились с Тарзаном встретиться в кафе.

«В одном из столичных кафе на улице Сергея Радонежского при передаче денежных средств подозреваемая была задержана. Ею оказалась 49-летняя женщина без определенного места жительства», — сообщила «360» пресс-служба УВД по ЦАО.

Источник фото: пресс-служба УВД по ЦАО

Позже правоохранители задержали 21-летнюю соучастницу преступления в Подмосковье. Правоохранители допросили задержанных и отпустили под подписку о невыезде. На обеих женщин завели уголовное дело о вымогательстве. Теперь сотрудники полиции ищут соучастников.

В конце лета Тарзан провел ночь с девушкой, а позже признался, что изменил своей жене — певице Наташе Королевой. Исполнительница увидела пропажу драгоценностей на пять миллионов рублей и недостачу трех тысяч евро. Сам Глушко заявил, что «лоханулся» и ничего не собирается объяснять.