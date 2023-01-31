Эксклюзив 31 января 2023, 23:44 «Выкинут, как использованный презерватив». Уехавшим из России знаменитостям предрекли скорое забвение Блогер Татарка FM назвала предателями покинувших Россию звезд шоу-бизнеса

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Уехавших из России знаменитостей, которые продолжают ругать свою Родину, надолго не примет ни одна другая страна. Они навсегда останутся предателями для всего мира. Об этом в интервью Аксинье Гурьяновой заявила блогер Татарка FM (Лилия Абрамова).

Она подчеркнула, что одним из последних разочарований для нее стал юморист и актер Семен Слепаков, который выпустил песню с осуждением России.

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«Они думают, что они геройствуют там, только они понять не могут, что в любой стране — в цивилизованной, не в цивилизованной — если ты к ним приехал, бросив свою страну, то ты предатель», — заявила Татарка FM.

Блогер добавила, что уважения достойны только герои. Даже если их казнят или расстреляют, у палачей дрогнет рука. С бросившими страну российскими звездами ситуация полностью обратная.

«Их используют, как презерватив, и выкинут за ненадобностью, а потом еще расскажут, как они им платили. Они не понимают, что они делают», — резюмировала Татарка FM.

Комедийный артист Семен Слепаков на минувшей неделе в своих социальных сетях опубликовал видео с юмористической песней о гибели в бою российских солдат. Учредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов не исключил, что творчеством артиста заинтересуются следователи, которые могут обвинить Слепакова в нарушении российских законов.