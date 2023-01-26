26 января 2023, 13:49
Срок до 4 лет или статус иноагента. Чем для Слепакова обернется высмеивание погибших российских солдат
Юрист Карабанов: Слепакову грозит до 4 лет за песню о погибших в ходе спецоперации
Экс-резидент Comedy Club Семен Слепаков подвергся критике после обнародования песни о смерти российских солдат в бою. Кандидат юридических наук, учредитель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов в беседе с «360» рассказал, какое наказание ждет юмориста за эту публикацию.
«Сама песня имеет определенный сарказм в отношении погибших в ходе спецоперации», — подчеркнул он.
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По его словам, финальное решение по ситуации остается за сотрудниками Следственного комитета России.
«Они должны провести следственную проверку и восстановить социальную справедливость через взыскание», — заявил Карабанов.
Он напомнил, что по статье, нарушение которой могут инкриминировать Слепакову, предусматривается лишение свободы на срок до четырех лет.
«Также Минюст вправе признать его иноагентом в случае, если докажут наличие финансирования из-за рубежа или действия не в интересах России», — дополнил Карабанов.
Собеседник «360» выразил надежду, что органы правопорядка примут верное решение по ситуации со Слепаковым.
«Мы живем в достаточно специфическое время. В данном случае нужна единая сплоченность и эффект от государства», — подчеркнул он.
Карабанов отметил, что в сложившейся ситуации россиянам нужно бороться не только с внешними, но и с внутренними врагами.
Следственный комитет России
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