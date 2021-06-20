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    20 июня 2021, 19:56

    «Выхожу за жену». Девушка Моргенштерна сделала ему предложение

    Александр Блинов

    Рэпер Моргенштерн рассказал, что его девушка Дилара Зинатуллина сделала ему предложение руки и сердца. Это произошло во время его первого шаббата в синагоге, сообщил он в Instagram.

    Моргенштерн ранее опроверг сообщения о том, что он сделал своей девушке предложение. Теперь понятно, в чем дело.

    Дилара подарила Алишеру кольцо. Рэпер остался в восторге. Он ответил «да».

    «Я, конечно, „женщина года“, но вот этого не ожидал», — пошутил исполнитель.

    Моргенштерн заявил, что после такого поступка его будущая супруга заслужила титул «женщина века» и статус «главной шоуменки».

    «Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его. Да-да, девочки, завидуйте. Выхожу за жену», — написал он.

    Артист порадовался, что его возлюбленная пошла по его стопам и сломала все стереотипы.

    «Она избавила нашу семью от типичного „Алишер сделал предложение Диларе“», — написал Моргенштерн.

    Рэпер добавил, что они пока не иудеи, но лично ему очень близка эта культура.

    «Я знаю, что в шаббат нельзя пользоваться телефоном, но благодарен судьбе, что этот перевернувший мою жизнь момент засняла и увековечила моя служба безопасности», — добавил он, извинившись за «грешок».

    Моргенштерн написал, что уже «готовится к девичнику» и «выбирает платье». А еще принимает поздравления.