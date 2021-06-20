«Выхожу за жену». Девушка Моргенштерна сделала ему предложение

Рэпер Моргенштерн рассказал, что его девушка Дилара Зинатуллина сделала ему предложение руки и сердца. Это произошло во время его первого шаббата в синагоге, сообщил он в Instagram.

Моргенштерн ранее опроверг сообщения о том, что он сделал своей девушке предложение. Теперь понятно, в чем дело.

Дилара подарила Алишеру кольцо. Рэпер остался в восторге. Он ответил «да».

«Я, конечно, „женщина года“, но вот этого не ожидал», — пошутил исполнитель.

Моргенштерн заявил, что после такого поступка его будущая супруга заслужила титул «женщина века» и статус «главной шоуменки».

«Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его. Да-да, девочки, завидуйте. Выхожу за жену», — написал он.

Артист порадовался, что его возлюбленная пошла по его стопам и сломала все стереотипы.

«Она избавила нашу семью от типичного „Алишер сделал предложение Диларе“», — написал Моргенштерн.

Рэпер добавил, что они пока не иудеи, но лично ему очень близка эта культура.

«Я знаю, что в шаббат нельзя пользоваться телефоном, но благодарен судьбе, что этот перевернувший мою жизнь момент засняла и увековечила моя служба безопасности», — добавил он, извинившись за «грешок».

Моргенштерн написал, что уже «готовится к девичнику» и «выбирает платье». А еще принимает поздравления.