Моргенштерн опроверг сообщения о своей женитьбе

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) опроверг сообщения о том, что он сделал предложение своей девушке Диларе Зинатуллиной.

«Не делал я предложение», — сообщил Моргенштерн на своей странице в Instagram в разделе Stories.

Свое сообщение исполнитель написал на черном фоне, сопроводив подпись смайликом, который выражает недоумение.

Источник фото: Instagram

Слухи о свадьбе Моргенштерна и его девушки Дилары появились после публикации на ее канале, где возлюбленная рэпера рассказала, что они встречаются уже четыре года и планируют пожениться, отметила «Газета.ru».

В четверг, 17 июня, стало известно, что Моргенштерн подал в суд на СБУ, потребовав исключить его из списка угроз национальной безопасности Украины и разрешить въезд в страну. Киевский суд приготовился открыть производство по иску рэпера.