Моргенштерн опроверг сообщения о своей женитьбе
Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) опроверг сообщения о том, что он сделал предложение своей девушке Диларе Зинатуллиной.
«Не делал я предложение», — сообщил Моргенштерн на своей странице в Instagram в разделе Stories.
Свое сообщение исполнитель написал на черном фоне, сопроводив подпись смайликом, который выражает недоумение.
Слухи о свадьбе Моргенштерна и его девушки Дилары появились после публикации на ее канале, где возлюбленная рэпера рассказала, что они встречаются уже четыре года и планируют пожениться, отметила «Газета.ru».
В четверг, 17 июня, стало известно, что Моргенштерн подал в суд на СБУ, потребовав исключить его из списка угроз национальной безопасности Украины и разрешить въезд в страну. Киевский суд приготовился открыть производство по иску рэпера.