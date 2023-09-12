Знаменитости 12 сентября 2023, 11:30 «Выдающийся человек и талантливый бизнесмен». Путин — об Илоне Маске Путин признал Маска талантливым бизнесменом и выдающимся человеком Steve Jurvetson / Flickr

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Американский предприниматель Илон Маск является выдающимся человеком, активным и талантливым бизнесменом. Такую характеристику ему дал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Что касается частного бизнеса, Илона Маска, — он, безусловно, выдающийся человек. <…> Я думаю, это и признают во всем мире», — сказал глава государства

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По мнению Путина, у Маска многое получается, в том числе при поддержке руководства США.

Президент указал, что Россия со своей стороны также активно будет заниматься развитием космической сферы. По его словам, правительство уже поддержало решение Роскосмоса о привлечении частных инвесторов в данную отрасль.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Илона Маска последним адекватным умом в Северной Америке. Так политик отреагировал на новость об отключении предпринимателем доступа к спутниковой связи Starlink на Украине.