07 сентября 2023, 20:40
Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке
Медведев заявил, что Маск — «последний адекватный ум» в Северной Америке
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бизнесмена Илона Маска последним адекватным умом в Северной Америке. Таким мнением политик поделился в социальной сети Х (бывший Twitter).
По данным телеканала CNN, американский предприниматель отключил Украине доступ к спутниковой связи Starlink, поскольку опасался эскалации конфликта. Если Маск действительно так поступил, то он — последний вменяемый человек в Северной Америке, написал Медведев.
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«Или, как минимум, в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть „шары“», — отметил он.
Маск ранее заявил, что целью создания Starlink был показ сериалов, а не управление боевыми дронами. Спутниковая сеть не предназначалась для конфликтов, подчеркнул предприниматель.
США
Дмитрий Медведев
Илон Маск
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