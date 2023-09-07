Общество 07 сентября 2023, 20:40 Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке Медведев заявил, что Маск — «последний адекватный ум» в Северной Америке unsplash.com

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бизнесмена Илона Маска последним адекватным умом в Северной Америке. Таким мнением политик поделился в социальной сети Х (бывший Twitter).

По данным телеканала CNN, американский предприниматель отключил Украине доступ к спутниковой связи Starlink, поскольку опасался эскалации конфликта. Если Маск действительно так поступил, то он — последний вменяемый человек в Северной Америке, написал Медведев.

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«Или, как минимум, в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть „шары“», — отметил он.

Маск ранее заявил, что целью создания Starlink был показ сериалов, а не управление боевыми дронами. Спутниковая сеть не предназначалась для конфликтов, подчеркнул предприниматель.