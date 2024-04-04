Знаменитости 04 апреля 2024, 10:43 «Выбросите ее! Срочно!». Звезда «Универа» Кожевникова призвала избавиться от микроволновок Актриса Кожевникова призвала выбросить микроволновки из-за вреда для здоровья Dmitry Golubovich/Global Look Press

Читать 360tv в

Актриса, бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова обратилась к обществу с призывом экстренно избавиться от микроволновок. О вреде техники на здоровье она рассказала в своем Instagram*.

«Если вы еще используете микроволновку — выбросите ее! Срочно! Я серьезно!» — сказала она.

Реклама

По словам Кожевниковой, она не пользуется микроволновкой больше 15 лет. Она уверенна, что бытовое устройство чрезмерно вредит здоровью.

В подтверждение своих слов она опубликовала часть интервью блогера Александра Дзидзарии и кандидата технических наук Владимира Тюняева.

«С точки зрения воздействия физического фактора это СВЧ 2.4 ГГц стоит магнетрон, который нас облучает, это раз. <…> А то что пища в ней, по нашим исследованиям, которые мы проводили, это, извините, (фекалии), которые можно выбросить в помойку, потому что меняет молекулярная структура вообще любой пищи. <…> Не усваивается, не переваривается, это токсины в чистом виде», — заявил Тюняев.

Однако у профессора РАН Пятакова противоположное мнение: он считает, что микроволновка не вредит здоровью человека. По его словам, при использовании микроволновой печи по инструкции ее излучения не окажут негативных воздействий на организм.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.